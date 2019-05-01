В Грузии перед зданием правительства прошла акция протеста

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В Тбилиси перед зданием правительства прошла акция протеста профсоюзов.

Как сообщает местное бюро Report, участники акции, посвященной Дню международной солидарности трудящихся - 1 Мая, потребовали создать безопасные условия труда и по достоинству оценивать труд.

По словам председателя Объединения профсоюзов Грузии Ираклия Петриашвили, в стране зарплата 25 000 человек не достигает 100 лари. И.Петриашвили призвал правительство осуществлять политику, направленную на благо людей.

Участники акции призвали премьер-министра Мамуку Бахтадзе подписать социальный контракт. В документе отражаются существующие в стране проблемы, связанные с социальным неравенством.

Одним из требований также было усиление инспекции труда.