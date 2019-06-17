 Наверх

В Грузии перед президентским дворцом прошла "картофельная акция"

​В Грузии перед президентским дворцом прошла "картофельная акция"

В Тбилиси перед президентским дворцом проведена символическая акция.

Как сообщает местное бюро Report, члены организации "Вместе дома - в Грузии" привезли к президентскому дворцу мешки с картофелем.

Участники акции требуют отставки президента Саломе Зурабишвили.

Руководитель организации Саломе Челидзе сказала, что картофель связан с приходом к власти президента: "У нас для всех есть бесплатный картофель. Мы будем раздавать его символически, и это будет длиться, пока Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку".

Отметим, что грузинская оппозиция обвинила правящую партии "Грузинская мечта" в подкупе голосов избирателей в пользу С.Зурабишвили в обмен на картофель и лук. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi