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В Грузии озвучена версия смерти оператора

В Грузии озвучена версия смерти оператора Причиной смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества, могла стать передозировка наркотиков.
В регионе
12 июля 2021 г. 21:58
В Грузии озвучена версия смерти оператора
Александр Лашкарава

Причиной смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества, могла стать передозировка наркотиков.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в понедельник на брифинге заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе.

"Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела (Лашкаравы), оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств", - сказал Челидзе.

Представитель полиции на брифинге также продемонстрировал журналистам маршрут передвижения оператора за день до смерти, составленный из записей уличных камер. Как утверждает Челидзе, Лашкарава сначала вошел в аптеку, где купил шприцы и другие медицинские принадлежности, после чего отправился в столичный район Поничала. Там он принял наркотики, а уже поздно ночью вернулся домой, после чего мать нашла его мертвым в постели.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda vəfat edən operatorun ilkin ölüm səbəbi açıqlanıb

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