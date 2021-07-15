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В Грузии ожидаются ужесточения карантина

В Грузии ожидаются ужесточения карантина "Не исключено, что будут введены определенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Грузии".
В регионе
15 июля 2021 г. 17:49
В Грузии ожидаются ужесточения карантина

"Не исключено, что будут введены определенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Грузии".

Об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе в интервью телеканалу "Имеди", сообщает грузинское бюро Report.

Она не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.

Замминистра Тамар Габуния, в свою очередь, заявила, что ограничения могут быть связаны с проведением развлекательных мероприятий: "Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, инфекция распространяется быстро, поэтому без активного вмешательства темпы распространения вируса не спадут".

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