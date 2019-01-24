В Грузии ожидается вторая волна вируса гриппа

Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ "Грузия готова ко второй волне вируса гриппа".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в стране достаточный запас лекарственного препарата "Тамифлю" ("Tamiflu"): "Мы имеем многолетние показатели, связанные с наблюдениями за состоянием распространения вируса гриппа. Могут быть одна, две и более волн. Не обязательно, что вторая волна будет в феврале, однако, страна должна быть готова к этому".

А.Гамкрелидзе отметил, что в случае роста в феврале показателя распространения вируса гриппа, система здравоохранения примет соответствующие меры.

Отметим, что на сегодняшний день от вируса гриппа в стране скончался 21 человек. Лабораторно подтвердилось, что из них 19 человек скончались от вируса A (H1N1, "свиной грипп").

На данный момент в больницах от гриппа проходит лечение около 750 человек.