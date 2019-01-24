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    В Грузии ожидается вторая волна вируса гриппа

    Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ "Грузия готова ко второй волне вируса гриппа". 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. 

    По его словам, в стране достаточный запас лекарственного препарата "Тамифлю" ("Tamiflu"): "Мы имеем многолетние показатели, связанные с наблюдениями за состоянием распространения вируса гриппа. Могут быть одна, две и более волн. Не обязательно, что вторая волна будет в феврале, однако, страна должна быть готова к этому".

    А.Гамкрелидзе отметил, что в случае роста в феврале показателя распространения вируса гриппа, система здравоохранения примет соответствующие меры. 

    Отметим, что на сегодняшний день от вируса гриппа в стране скончался 21 человек. Лабораторно подтвердилось, что из них 19 человек скончались от вируса A (H1N1, "свиной грипп").

    На данный момент в больницах от гриппа проходит лечение около 750 человек.

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