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В Грузии ожидается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации

В Грузии ожидается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации В ближайшие две недели в Грузии ожидается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.
В регионе
10 января 2022 г. 14:07
В Грузии ожидается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации

В ближайшие две недели в Грузии ожидается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.

Как сообщает местное бюро Report, в соседней стране прогнозируется значительный рост случаев заражения коронавирусом.

По прогнозам эпидемиологов, к концу января распространение штамма “омикрон” в Грузии достигнет пика.

В настоящее время больничный сектор страны готовится к перегрузке и большому наплыву пациентов.

Комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию в Грузии, министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что система здравоохранения полностью мобилизована и готова к нагрузке. Он отметил, что через несколько недель будут поставлены дополнительные препараты от “Pfizer” и “Merck”, которые эффективны в лечении COVID-19.

С начала пандемии в соседней стране зарегистрировано 962 827 случаев заражения коронавирусом. Из зараженных 913 528 вылечились и выздоровели, 14 218 скончались. С 20 декабря прошлого года по настоящее время штамм “омикрон” выявлен у 816 человек.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda epidemioloji durumun kəskin ağırlaşacağı gözlənilir

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