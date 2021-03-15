В Грузии ожидается отмена комендантского часа

В Грузии не исключается отмена ранее введенного комендантского часа.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, запрет на перемещение граждан после 21:00 будет либо полностью отменен, либо смягчен.
Главный эпидемиолог сказал, что вопрос будет обсуждаться на заседании Межведомственного координационного совета.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года в соседней стране применяется запрет на движение пешеходов и транспортных средств с 21:00 до 05:00.