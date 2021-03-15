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В Грузии ожидается отмена комендантского часа

В Грузии ожидается отмена комендантского часа Из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года в соседней стране применяется запрет на движение пешеходов и транспортных средств в с 21:00 до 05:00
В регионе
15 марта 2021 г. 11:26
В Грузии ожидается отмена комендантского часа
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В Грузии не исключается отмена ранее введенного комендантского часа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, запрет на перемещение граждан после 21:00 будет либо полностью отменен, либо смягчен.

Главный эпидемиолог сказал, что вопрос будет обсуждаться на заседании Межведомственного координационного совета.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года в соседней стране применяется запрет на движение пешеходов и транспортных средств с 21:00 до 05:00.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda komendant saatının ləğvi gözlənilir

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