В Грузии ожидается отмена комендантского часа

Из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года в соседней стране применяется запрет на движение пешеходов и транспортных средств в с 21:00 до 05:00

В Грузии не исключается отмена ранее введенного комендантского часа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, запрет на перемещение граждан после 21:00 будет либо полностью отменен, либо смягчен.

Главный эпидемиолог сказал, что вопрос будет обсуждаться на заседании Межведомственного координационного совета.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года в соседней стране применяется запрет на движение пешеходов и транспортных средств с 21:00 до 05:00.