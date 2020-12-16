В Грузии ожидается большая амнистия

В Грузии готовится законопроект "Об амнистии".

В Грузии готовится законопроект "Об амнистии".

Как передает грузинское бюро Report, в документе подразумевается освобождение лиц, привлеченных к уголовной ответственности и получивших соответствующее наказание до 11 декабря.

В документ не вошли такие преступления, как убийство и бытовое насилие. Законопроект охватывает 44 различных нарушений закона, включая кражу, подлог, нанесение урона имуществу, нанесение некоторых видов телесных повреждений и др.

Инициатива не охватывает заключенных за сбыт наркотических веществ и лиц, отбывающих пожизненное наказание.