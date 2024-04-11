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В Грузии ответили ЕС на фоне планируемого одобрения закона об иноагентах

В Грузии ответили ЕС на фоне планируемого одобрения закона об иноагентах В правящей партии "Грузинская мечта" отреагировали на слова посла Евросоюза в Грузии Павла Гречинского о том, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.
В регионе
11 апреля 2024 г. 20:58
В Грузии ответили ЕС на фоне планируемого одобрения закона об иноагентах

В правящей партии "Грузинская мечта" отреагировали на слова посла Евросоюза в Грузии Павла Гречинского о том, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.

Как передает местное бюро Report, исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе заявил, что повода для критики нет.

"Мы слышим критику, но ее ничем не аргументируют. Пусть нам скажут, какой из девяти рекомендаций Еврокомиссии противоречит инициированный проект, и мы ответим, но пока повода для критики нет", - утверждал М.Мдинарадзе.

По его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния", который хотят принять в Грузии, мягче, чем директива Еврокомиссии.

Напомним, что парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили утверждал, что иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.

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Версия на азербайджанском языке "Gürcü Arzusu” xarici agentlər haqqında qanunun qəbuluna qarşı çıxan Aİ-yə cavab verib

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