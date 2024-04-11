В Грузии ответили ЕС на фоне планируемого одобрения закона об иноагентах

В правящей партии "Грузинская мечта" отреагировали на слова посла Евросоюза в Грузии Павла Гречинского о том, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.

В правящей партии "Грузинская мечта" отреагировали на слова посла Евросоюза в Грузии Павла Гречинского о том, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями.

Как передает местное бюро Report , исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе заявил, что повода для критики нет.

"Мы слышим критику, но ее ничем не аргументируют. Пусть нам скажут, какой из девяти рекомендаций Еврокомиссии противоречит инициированный проект, и мы ответим, но пока повода для критики нет", - утверждал М.Мдинарадзе.

По его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния", который хотят принять в Грузии, мягче, чем директива Еврокомиссии.

Напомним, что парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили утверждал, что иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.