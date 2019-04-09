В Грузии отметят 30-летнюю годовщину со дня событий 9 апреля, передает грузинское бюро Report.

9 апреля страна отмечает День принятия Акта о восстановлении государственной независимости и День национального единения и гражданского согласия.

Напомним, что 9 апреля 1989 года в Тбилиси на проспекте Руставели в результате разгона многотысячного митинга силами советских войск, погиб 21 человек, сотни получили ранения. Ровно через два года после этих событий лидер национального грузинского движения Звиад Гамсахурдия объявил о восстановлении независимости страны.

Отметим, что 9 апреля в Грузии – нерабочий день. В этот день будут проводиться различные памятные мероприятия.