В Грузии отметили 149 годовщину рождения Наримана Нариманова - ФОТО

В Грузии отметили 149 годовщину рождения выдающего общественно-политического и литературного деятеля Азербайджана Наримана Нариманова.

Как передаёт грузинское бюро Report, церемония поминовения была проведена перед памятником Н.Нариманова в Марнеули при совместной организации Центра интеграции Азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) и Памятного музея им. Н.Нариманова в Тбилиси.

В церемонии приняли участие интеллигенция, учащиеся, молодёжь и представители общественности. Участники церемонии возложили цветы к памятнику и помянули деятеля с почтением.