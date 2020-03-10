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В Грузии отменили торжества по случаю Новруз байрамы

В Грузии отменили торжества по случаю Новруз байрамы

В грузинских районах компактного проживания азербайджанцев - Гардабани и Марнеули отменили торжества по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации, распространенной муниципалитетами двух районов. 

Для предотвращения опасности распространения коронавируса, в течение этого месяца все массовые мероприятия предотвращены. 

В связи с этим, прием граждан в муниципалитетах Гардабани и Марнеули временно ограничен. 

Отметим, что в указанных районах ежегодно проводились традиционные мероприятия по случаю Новруз байрамы. 

Напомним, что до сих пор в соседней стране подтвердилось 15 случаев заражения коронавирусом. На данный момент на карантине находятся 178, на стационарном контроле - 56 человек. 

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