О нас
Аудио новости

В Грузии отменили связанные с COVID-19 ограничения

В Грузии отменили связанные с COVID-19 ограничения В Грузии с 28 марта отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, кроме использования защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.
В регионе
22 марта 2022 г. 11:56
В Грузии отменили связанные с COVID-19 ограничения

В Грузии с 28 марта отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, кроме использования защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге глава Оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

По его словам, будут отменены ограничения на число посетителей в объектах общественного питания, а также на спортивных, художественных и других мероприятиях.

Глава штаба отметил, что работающие дистанционно смогут вернуться на работу, а вернувшиеся в Грузию без прохождения ПЦР-теста граждане страны будут освобождены от самоизоляции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgia removes almost all coronavirus-related restrictions
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusla bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılır

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
21 марта 2022 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi