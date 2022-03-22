В Грузии отменили связанные с COVID-19 ограничения

В Грузии с 28 марта отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, кроме использования защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

В Грузии с 28 марта отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, кроме использования защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге глава Оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

По его словам, будут отменены ограничения на число посетителей в объектах общественного питания, а также на спортивных, художественных и других мероприятиях.

Глава штаба отметил, что работающие дистанционно смогут вернуться на работу, а вернувшиеся в Грузию без прохождения ПЦР-теста граждане страны будут освобождены от самоизоляции.