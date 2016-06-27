​В Грузии отменен обязательный призыв в армию

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тина Хидашели cегодня во время представления ежегодного доклада подписала указ об отмене обязательного призыва в армию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Хидашели отметила, что законодательному органу не удалось принять соответствующий закон, однако она нашла такой путь, который даст ей возможность самой принять решение и издать личный указ.

"Я тут же перед вами подписываю указ об отмене обязательного призыва в армию, следовательно, решение вступило в силу", — заявила Хидашели.

Ранее министр полагала, что решение об отмене обязательного призыва в армию вступит в силу в 2017 году.