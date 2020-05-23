​В Грузии отменили комендантский час

В Грузии с 23 мая прекратил действие режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенный с конца марта из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника премьер-министра Грузии по международным делам Ираклия Чиковани.

"Предпринятые страной совместные успешные шаги и меры дали нам возможность говорить о прекращении чрезвычайного положения, а также снимать поэтапно ограничения", — сказал Чиковани.

С 23 мая также снимается запрет на присутствие в легковых автомобилях не более трех человек, а также на запрет гражданам старше 70 лет покидать свои дома.

До поступления специальных распоряжений жители Грузии обязаны будут носить медицинские маски в закрытых помещениях и не собираться группами более 10 человек.

Закрытыми остаются кафе, рестораны, спортзалы, фитнес-центры, крупные торговые центры, а также гостиницы.

По официальным данным, в Грузии зафиксировано 723 случая заражения коронавирусом, 12 человек скончались.