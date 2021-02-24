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В Грузии отменены некоторые ограничения

В Грузии отменены некоторые ограничения С завтрашнего дня возобновляется работа междугороднего общественного транспорта
В регионе
24 февраля 2021 г. 14:55
В Грузии отменены некоторые ограничения

Правительство Грузии приняло решение снять некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было сказано на заседании Межведомственного координационного совета.

Согласно решению, с завтрашнего дня возобновляется работа междугороднего общественного транспорта.

С 25 февраля отели на горных курортах также смогут принимать гостей. С 8 марта будет разрешено использовать канатные дороги.

А с 1 марта откроются государственные и частные детские сады.

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