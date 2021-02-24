В Грузии отменены некоторые ограничения

Правительство Грузии приняло решение снять некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было сказано на заседании Межведомственного координационного совета.
Согласно решению, с завтрашнего дня возобновляется работа междугороднего общественного транспорта.
С 25 февраля отели на горных курортах также смогут принимать гостей. С 8 марта будет разрешено использовать канатные дороги.
А с 1 марта откроются государственные и частные детские сады.