В Грузии отмечают День независимости

Сегодня в Грузии отмечают День независимости.

Сегодня в Грузии отмечают День независимости.

Как сообщает грузинское бюро Report, 104 года назад 26 мая 1918 года решением Национального совета Грузия была объявлена независимой республикой.

Первая демократическая республика во главе с Ноэ Жордания просуществовала два с половиной года до советской оккупации. В этот период независимость Грузии была признана ведущими европейскими странами.

Соседняя страна восстановила свою государственную независимость спустя 70 лет - 9 апреля 1991 года.

Основные мероприятия, посвященные государственному празднику Грузии, пройдут в Тбилиси на площади Свободы и центральном проспекте Руставели. В официальной части церемонии примут участие официальные лица Грузии и представители дипломатического корпуса.

В рамках мероприятий будет продемонстрирована военная техника, состоится торжественная церемония принятия присяги призывниками. В 17:10 по местному времени по всей стране прозвучит государственный гимн. Вслед за этим военные самолеты и вертолеты совершат полет в небе Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Завершится праздничный день гала-концертом на площади Республики.

Государственный праздник также будет отмечаться в регионах Грузии организацией различных спортивных, развлекательных и просветительских мероприятий.