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В Грузии отмечают День государственного флага

В Грузии отмечают День государственного флага В Грузии 14 января отмечают День государственного флага.
В регионе
14 января 2025 г. 07:00
В Грузии отмечают День государственного флага

В Грузии 14 января отмечают День государственного флага.

Как сообщает местное бюро Report, памятная дата официально отмечается в стране с 2012 года.

Нынешний флаг Грузии был утвержден парламентским большинством как Государственный флаг Грузии 14 января 2004 года.

Президент страны Михаил Кавелашвили поздравил грузинский народ на своей странице в социальной сети: "Флаг Грузии является ярким примером не только государственности, но и национального сознания, гордости, ответственности и борьбы за свободу. Поздравляю всех граждан, отмечающих этот день! Флаг является важнейшим национальным символом нашей свободы, независимости, единства и прочности".

День флага отмечают и проживающие в Грузии азербайджанцы.

Отметим, что существовавшей в 1918-1921 годах флаг Грузинской Демократической Республики продолжал обладать статусом государственного флага и после восстановления независимости Грузии в 1991 году.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda dövlət bayrağı günü qeyd olunur

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