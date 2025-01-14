В Грузии отмечают День государственного флага

В Грузии 14 января отмечают День государственного флага.
Как сообщает местное бюро
Нынешний флаг Грузии был утвержден парламентским большинством как Государственный флаг Грузии 14 января 2004 года.
Президент страны Михаил Кавелашвили поздравил грузинский народ на своей странице в социальной сети: "Флаг Грузии является ярким примером не только государственности, но и национального сознания, гордости, ответственности и борьбы за свободу. Поздравляю всех граждан, отмечающих этот день! Флаг является важнейшим национальным символом нашей свободы, независимости, единства и прочности".
День флага отмечают и проживающие в Грузии азербайджанцы.
Отметим, что существовавшей в 1918-1921 годах флаг Грузинской Демократической Республики продолжал обладать статусом государственного флага и после восстановления независимости Грузии в 1991 году.