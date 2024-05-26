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В Грузии отмечается День независимости

В Грузии отмечается День независимости В Грузии 26 мая - День независимости отмечается торжественными мероприятиями.
В регионе
26 мая 2024 г. 03:42
В Грузии отмечается День независимости

В Грузии 26 мая - День независимости отмечается торжественными мероприятиями.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на информацию администрации грузинского правительства, мероприятия, посвященные Дню независимости, начнутся в 10:00 с площади Свободы, где традиционно новобранцы принимают присягу.

Церемония приведения к присяге пройдет в разных частях Грузии.

На проспекте Руставели в Тбилиси будет организовано винное пространство, где будет экспонироваться и продаваться продукция виноделов. Также к услугам гостей будет спортивный, кулинарный и детский уголки.

В 17:10 будет торжественно отмечен исторический момент провозглашения независимости Грузии. Государственный гимн страны исполнят 300 детей, среди которых будут ученики грузинских общинных школ, действующих за рубежом.

Гала-концерт, посвященный Дню независимости, завершит торжества 26 мая, главной темой которых является история Грузии. В этом году программа гала-концерта полностью посвящена фольклору и в нем принимают участие около 1 000 представителей фольклорных ансамблей со всех уголков Грузии.

Организованные администрацией правительства мероприятия, посвященные Дню независимости, пройдут в 18 городах Грузии.

Напомним, что 106 лет назад, 26 мая 1918 года, Национальный совет Грузии принял акт "О государственной независимости". Первая демократическая республика во главе с Ноэ Жорданием просуществовала два с половиной года до советской оккупации. Восстановила свою независимость Грузия 9 апреля 1991 года.

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