В Грузии отмечается День независимости

Грузия сегодня отмечает День независимости, праздник приурочен к дате провозглашения в 1918 году независимости страны после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики

Грузия сегодня отмечает День независимости, праздник приурочен к дате провозглашения в 1918 году независимости страны после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики.

Как напоминает местное Report, 103 года назад, 26 мая 1918 года, Национальный совет Грузии принял акт "О государственной независимости".

Первая демократическая республика во главе с Ноэ Жорданием просуществовала два с половиной года. Соседняя страна восстановила независимость 9 апреля 1991 года.

Официальная церемония, посвященная национальному празднику, состоится на площади "Свободы" в Тбилиси. Среди гостей будут президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Украины Андрей Таран.

В рамках церемонии будет продемонстрирована часть военной техники Грузии.