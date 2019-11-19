В Грузии отложили переход на стандарт топлива "Евро 5"

Переход на стандарт топлива "Евро 5" в Грузии отложен до 2021 года.
Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующее решение принято правительством.
Ожидалось, что переход на новый стандарт должен был состояться 1 января 2020 года.
На Азербайджан приходится 40% импортируемого Грузией дизельного топлива.
Принятие стандарта "Евро 5" в 2020 году в соседней стране не приветствовалось. По мнению экспертов, после перехода на новый стандарт Азербайджан не смог бы обеспечивать Грузию топливом, а основным поставщиком топлива для страны стала бы Россия.
Производство топлива стандарта "Евро 5" в Азербайджане начнется в 2021 году.
Cəmilə BabayevaАвтор новости