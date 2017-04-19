В Грузии отложены некоторые авиарейсы

Тбилиси. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начавшийся 18 апреля и продолжающийся сегодня сильный ветер стал причиной отмены некоторых авиарейсов в Грузии.

Как сообщили грузинскому бюро Report из Тбилисского международного аэропорта, из-за сильного ветра возникли перебои в некоторых рейсах, предусмотренных во многие страны мира из аэропортов Батуми, Кутаиси и Тбилиси, отдельные авиарейсы отложили.

В аэропортах принимаются меры, чтобы создать для пассажиров все необходимые удобства.

Несмотря на осуществление некоторых рейсов, пока ожидающих слишком много.