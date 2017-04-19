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    В Грузии отложены некоторые авиарейсы

    В аэропортах принимаются меры для создания пассажирам всех необходимых удобств

    Тбилиси. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начавшийся 18 апреля и продолжающийся сегодня сильный ветер стал причиной отмены некоторых авиарейсов в Грузии.

    Как сообщили грузинскому бюро Report из Тбилисского международного аэропорта, из-за сильного ветра возникли перебои в некоторых рейсах, предусмотренных во многие страны мира из аэропортов Батуми, Кутаиси и Тбилиси, отдельные авиарейсы отложили.

    В аэропортах принимаются меры, чтобы создать для пассажиров все необходимые удобства. 

    Несмотря на осуществление некоторых рейсов, пока ожидающих слишком много.  

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