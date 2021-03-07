В Грузии открыт родник в память о шехиде Карабахской войны

Память о Билале Ганбарове, шехиде Отечественной войны в Карабахе, увековечена в его родном селе Нахидури (Арихли) Болнисского района Грузии

Память о Билале Ганбарове, шехиде Отечественной войны в Карабахе, увековечена в его родном селе Нахидури (Арихли) Болнисского района Грузии.

Как передает местное бюро Report, жители Нахидури за свой счет установили в селе родник в честь шехида.

На церемонии открытия приняли участие близкие шехида, представители сельской интеллигенции и сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

В будущем вокруг родника планируется разбить парк.

Отметим, что Б.Ганбаров родился в 1993 году. В ходе 44-дневной Отечественной войны он героически погиб в ходе боев за Шушу 4 ноября. Награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Шуши".