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В Грузии открыт родник в память о шехиде Карабахской войны

В Грузии открыт родник в память о шехиде Карабахской войны Память о Билале Ганбарове, шехиде Отечественной войны в Карабахе, увековечена в его родном селе Нахидури (Арихли) Болнисского района Грузии
В регионе
7 марта 2021 г. 11:59
В Грузии открыт родник в память о шехиде Карабахской войны

Память о Билале Ганбарове, шехиде Отечественной войны в Карабахе, увековечена в его родном селе Нахидури (Арихли) Болнисского района Грузии.

Как передает местное бюро Report, жители Нахидури за свой счет установили в селе родник в честь шехида.

На церемонии открытия приняли участие близкие шехида, представители сельской интеллигенции и сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

В будущем вокруг родника планируется разбить парк.

Отметим, что Б.Ганбаров родился в 1993 году. В ходе 44-дневной Отечественной войны он героически погиб в ходе боев за Шушу 4 ноября. Награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Шуши".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Qarabağ müharibəsi şəhidinin adına bulaq açılıb

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