В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии.

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии.

Как передает Report , голосование пройдет с 08:00 до 20:00 (совпадает с бакинским - ред.).

Граждане Грузии смогут проголосовать на 3 111 участках, из них 67 откроются за рубежом. Всего зарегистрировано около 3,5 млн избирателей. В выборах сможет принять участие рекордное число проживающих за пределами Грузии граждан - свыше 95 тыс. человек. Нынешние выборы - первые с использованием электронных урн, которые установлены на 74% участков, которые охватят почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология верификации избирателей.

Как ожидается, первые результаты голосования ЦИК начнет публиковать в течение двух часов после закрытия участков. Сразу по окончании голосования местные телеканалы планируют сообщить результаты экзитполов.