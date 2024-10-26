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В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах

В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии.
В регионе
26 октября 2024 г. 08:16
В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии.

Как передает Report, голосование пройдет с 08:00 до 20:00 (совпадает с бакинским - ред.).

Граждане Грузии смогут проголосовать на 3 111 участках, из них 67 откроются за рубежом. Всего зарегистрировано около 3,5 млн избирателей. В выборах сможет принять участие рекордное число проживающих за пределами Грузии граждан - свыше 95 тыс. человек. Нынешние выборы - первые с использованием электронных урн, которые установлены на 74% участков, которые охватят почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология верификации избирателей.

Как ожидается, первые результаты голосования ЦИК начнет публиковать в течение двух часов после закрытия участков. Сразу по окончании голосования местные телеканалы планируют сообщить результаты экзитполов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda parlament seçkiləri başlayıb

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