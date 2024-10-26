В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии.
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Граждане Грузии смогут проголосовать на 3 111 участках, из них 67 откроются за рубежом. Всего зарегистрировано около 3,5 млн избирателей. В выборах сможет принять участие рекордное число проживающих за пределами Грузии граждан - свыше 95 тыс. человек. Нынешние выборы - первые с использованием электронных урн, которые установлены на 74% участков, которые охватят почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология верификации избирателей.
Как ожидается, первые результаты голосования ЦИК начнет публиковать в течение двух часов после закрытия участков. Сразу по окончании голосования местные телеканалы планируют сообщить результаты экзитполов.