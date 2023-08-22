В Грузии открылась первая "Летняя школа мира" на Южном Кавказе

В Грузии стартовала первая Летняя школа мира на Южном Кавказе, где принимают участие тридцать участников – по десять человек из Азербайджана, Грузии и Армении.

В Грузии стартовала первая "Летняя школа мира" на Южном Кавказе, в которой принимают участие тридцать молодых людей - по десять от каждой страны.

Как передает Report со ссылкой на портал Сommonspace.eu, школа продлится 10 дней.

Во время церемонии открытия участники и гости почтили минутой молчания память многих молодых людей, погибших в конфликтах на Южном Кавказе за последние три с половиной десятилетия, была также подчеркнута важность работы во имя мира в регионе, чтобы будущим поколениям не пришлось приносить такие же жертвы.

Преподавательский состав, состоящий из опытных международных и местных ученых, практиков и экспертов, сможет внести разнообразие в обучение, которое будет состоять из семинаров, лекций, дебатов, кинофорумов и многочисленных общественных мероприятий.

"Летняя школа мира" является инициативой LINKS Europe и организован при поддержке Европейского союза и правительства Норвегии. Идея данной школы была включена в доклад "Южный Кавказ от войны к миру: тридцать мер в период с настоящего момента до 2030 года", подготовленный Совместной контактной группой азербайджанских и армянских экспертов по мерам укрепления доверия для поддержки прочного мира на Южном Кавказе.