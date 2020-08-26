В Грузии откроются школы, детсады и кинотеатры

Кинотеатры возобновят работу с 15 сентября

В Грузии школы откроются с 15 сентября, а детские сады - с 1 октября. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Кроме того, глава правительства написал в социальной сети, что кинотеатры возобновят работу с 15 сентября.

"Мы будем придерживаться последовательного подхода в борьбе с COVID-19 и снятие ограничений будет проводиться постепенно: детские сады и театры откроются с 1 октября, школы и кинотеатры с 15 сентября, населенные пункты Местия и Ленджери со 2 сентября", - написал Гахария.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.