В Грузии от вируса гриппа умерли уже 18 человек

Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ 41-летний мужчина умер от вируса гриппа в городской больнице Зугдиди в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, пациент, личность которого пока не установлена, был доставлен в больницу 10 января.

Больному был поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Экспертиза определит, стал ли причиной смерти вирус гриппа A (H1N1), который называется "свиным гриппом".

В настоящее время в городской больнице Зугдиди проходят лечение 27 инфицированных вирусом гриппа пациентов, среди них пятеро детей. Один из пациентов подключен к аппарату искусственного дыхания.

Отметим, что ранее от вируса A (H1N1) в соседней Грузии умерли 17 человек.