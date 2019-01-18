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    В Грузии от вируса гриппа умерли уже 18 человек

    Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ 41-летний мужчина умер от вируса гриппа в городской больнице Зугдиди в Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, пациент, личность которого пока не установлена, был доставлен в больницу 10 января.

    Больному был поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    Экспертиза определит, стал ли причиной смерти вирус гриппа A (H1N1), который называется "свиным гриппом".

    В настоящее время в городской больнице Зугдиди проходят лечение 27 инфицированных вирусом гриппа пациентов, среди них пятеро детей. Один из пациентов подключен к аппарату искусственного дыхания.

    Отметим, что ранее от вируса A (H1N1) в соседней Грузии умерли 17 человек. 

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