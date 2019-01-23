В Грузии от вируса гриппа скончались еще два человека

Тбилиси. 23 января. REPORT.AZ/ В Аджарской Автономной Республике Грузии от вируса гриппа скончались еще два человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, среди умерших женщина в возрасте 48 лет, а также мужчина 33 лет.

Женщина скончалась в одной из больниц Батуми, мужчина же умер в турецком городе Трабзон. Молодой мужчина проходил лечение в Батуми, однако затем близкие отвезли его в Трабзон.

Экспертиза определит, умерли ли граждане от вируса A (H1N1) "свиного гриппа".

Напомним, что на сегодняшний день в соседней Грузии лабораторно подтверждена смерть 19 человек от вируса "свиного гриппа".