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    В Грузии от вируса гриппа скончались еще два человека

    Тбилиси. 23 января. REPORT.AZ/ В Аджарской Автономной Республике Грузии от вируса гриппа скончались еще два человека.

    Как сообщает грузинское бюро Report, среди умерших женщина в возрасте 48 лет, а также мужчина 33 лет.

    Женщина скончалась в одной из больниц Батуми, мужчина же умер в турецком городе Трабзон. Молодой мужчина проходил лечение в Батуми, однако затем близкие отвезли его в Трабзон.

    Экспертиза определит, умерли ли граждане от вируса A (H1N1) "свиного гриппа".

    Напомним, что на сегодняшний день  в соседней Грузии лабораторно подтверждена смерть 19 человек от вируса "свиного гриппа".

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