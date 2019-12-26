В Грузии от "свиного гриппа" скончались два человека

В Грузии от "свиного гриппа" (H1N1) скончались два человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, лабораторно подтвердилось, что причиной летального исхода стал вирус H1N1.

"На данный момент в стране распространились вирусы типа А и В. В годовом сравнении статистика заразившихся гриппом уступает прежним показателям", - сказал А.Гамкрелидзе.

Отметим, что в начале прошлого года в Грузии был распространен вирус H1N1. Тогда от вируса скончались 22 человека.