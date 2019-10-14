 Наверх

В Грузии от СПИДа скончались 1611 человек

В Грузии от СПИДа скончались 1611 человек

В Грузии зафиксировано 7949 случаев инфицирования СПИДом. 

По информации грузинского бюро Report, об этом сообщили в Научно-практическом центре по инфекционной патологии, СПИДу и клинической иммунологии страны. 

По состоянию на 7 октября текущего года, 5961 инфицированных - мужчины, а 1988 - женщины. Подавляющее большинство пациентов составляют лица в возрасте 29-40 лет. СПИД развился у 4184 больных, от болезни скончались 1611 человек. 

Подавляющее большинство случаев ВИЧ-инфицирования вызвано гетеро-сексуальными связями (47,8%) и употреблением наркотиков (38,5%). 

Большинство случаев инфицирования СПИДом было зафиксировано в Тбилиси. В городе насчитывается 2842 носителей СПИДа. 

В Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы, заразились 449 человек. 

Отметим, что первые случаи инфицирования СПИДом в Грузии впервые были зарегистрированы в 1989 году.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!