В Грузии от СПИДа скончались 1611 человек

В Грузии зафиксировано 7949 случаев инфицирования СПИДом.

По информации грузинского бюро Report, об этом сообщили в Научно-практическом центре по инфекционной патологии, СПИДу и клинической иммунологии страны.

По состоянию на 7 октября текущего года, 5961 инфицированных - мужчины, а 1988 - женщины. Подавляющее большинство пациентов составляют лица в возрасте 29-40 лет. СПИД развился у 4184 больных, от болезни скончались 1611 человек.

Подавляющее большинство случаев ВИЧ-инфицирования вызвано гетеро-сексуальными связями (47,8%) и употреблением наркотиков (38,5%).

Большинство случаев инфицирования СПИДом было зафиксировано в Тбилиси. В городе насчитывается 2842 носителей СПИДа.

В Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы, заразились 449 человек.

Отметим, что первые случаи инфицирования СПИДом в Грузии впервые были зарегистрированы в 1989 году.