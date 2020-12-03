В Грузии от коронавируса за сутки умерли 45 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 260 человек, 2 047 выздоровели, 45 пациентов умерли.
Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.
Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 147 636, из них 124 568 человек вылечились, 1 387 человек скончались.
В настоящее время на карантине находятся 1 974, на стационарном контроле - 6 561 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 867 бессимптомных больных.