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В Грузии от коронавируса за сутки умерли 45 человек

В Грузии от коронавируса за сутки умерли 45 человек В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 260 человек
В регионе
3 декабря 2020 г. 11:16
В Грузии от коронавируса за сутки умерли 45 человек
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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 260 человек, 2 047 выздоровели, 45 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 147 636, из них 124 568 человек вылечились, 1 387 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 974, на стационарном контроле - 6 561 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 867 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada 45 nəfər koronavirusdan ölüb

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