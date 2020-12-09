О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии от коронавируса скончались свыше 1 600 человек

В Грузии от коронавируса скончались свыше 1 600 человек В соседней стране подтверждено 174 383 случая заражения COVID-19
В регионе
9 декабря 2020 г. 11:19
В Грузии от коронавируса скончались свыше 1 600 человек
0 : 00
0 : 00

В Грузии за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 4 734 человек, 3 895 вылечились, 38 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 174 383 случая заражения COVID-19. Из них 145 287 человек выздоровели, 1 614 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 126, на стационарном контроле - 6 900 человек. 3 689 человек проходят лечение в специальных отелях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusdan ölənlərin sayı 1 600-ü ötüb

Новости партнеров

Самое важное

Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
9 декабря 2020 г. 09:51
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
8 декабря 2020 г. 18:00
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
8 декабря 2020 г. 16:13
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
8 декабря 2020 г. 15:06
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
8 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
8 декабря 2020 г. 14:49
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
8 декабря 2020 г. 14:45
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
8 декабря 2020 г. 14:42
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT
8 декабря 2020 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi