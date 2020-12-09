В Грузии от коронавируса скончались свыше 1 600 человек

В соседней стране подтверждено 174 383 случая заражения COVID-19

В Грузии за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 4 734 человек, 3 895 вылечились, 38 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране подтверждено 174 383 случая заражения COVID-19. Из них 145 287 человек выздоровели, 1 614 умерли.

В карантинных зонах находятся 1 126, на стационарном контроле - 6 900 человек. 3 689 человек проходят лечение в специальных отелях.