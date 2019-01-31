В Грузии от гриппа умер еще один человек

https://report.az/storage/news/0cef1e7d16cd3d512380c18ffe2f9788/e2808dce-51cd-4855-bc68-f7aaf89457be_292.jpg
Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии городе Тбилиси 30-летний мужчина умер от вируса гриппа.
Как сообщает грузинское бюро Report, этот человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с симптомами гриппа.
Предположительно причиной смерти пациента стал вирус A (H1N1).
В Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии сообщили, что причина смерти мужчины пока не установлена в лабораторных условиях.
Отметим, что в соседней стране от вируса "свиного гриппа" умерли 20 человек.
Cəmilə BabayevaАвтор новости