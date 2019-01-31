В Грузии от гриппа умер еще один человек

Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии городе Тбилиси 30-летний мужчина умер от вируса гриппа.

Как сообщает грузинское бюро Report, этот человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с симптомами гриппа.

Предположительно причиной смерти пациента стал вирус A (H1N1).

В Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии сообщили, что причина смерти мужчины пока не установлена в лабораторных условиях.

Отметим, что в соседней стране от вируса "свиного гриппа" умерли 20 человек.