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    В Грузии от гриппа умер еще один человек

    Тбилиси. 31 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии городе Тбилиси 30-летний мужчина умер от вируса гриппа.

    Как сообщает грузинское бюро Report, этот человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с симптомами гриппа.

    Предположительно причиной смерти пациента стал вирус A (H1N1).

    В Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии сообщили, что причина смерти мужчины пока не установлена в лабораторных условиях.

    Отметим, что в соседней стране от вируса "свиного гриппа" умерли 20 человек.

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