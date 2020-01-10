В Грузии от гриппа скончался еще один человек

В грузинском районе Каспи 30-летняя женщина скончалась от вируса гриппа типа "В".

Как сообщает грузинское бюро Report, хотя пациентку доставили в одну из тбилисских больниц, спасти ее не удалось.

По словам членов семьи женщины, у нее была высокая температура, ей трудно было дышать.

У женщины было трое детей.

Отметим, что на данный момент случаи заражения в Грузии вирусом гриппа типа "В" возросли. Лабораторно подтвердилась смерть двух человек от "свиного гриппа" (H1N1). В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии отметили, что ситуация с гриппом в стране пока не должна вызывать беспокойства.