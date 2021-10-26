В Грузии от COVID-19 умерли девять детей

"В Грузии 15% заразившихся коронавирусом составляют подростки".

"В Грузии 15% заразившихся коронавирусом составляют подростки".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, инфекция COVID-19 выявлена у 103 927 детей и подростков младше 18 лет: "Из них 6 979 были госпитализированы. Зафиксировано 9 случаев смерти среди детей. За исключением трех детей у остальных имелись сопутствующие тяжелые генетические заболевания".

До сих пор в Грузии коронавирус выявлен у 698 944 человек, из них 639 564 выздоровели, 9 831 – умерли.