В Грузии оставили в силе комендантский час

В Грузии оставили в силе комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.

В Грузии оставили в силе комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Государственный межведомственный координационный совет Грузии.

На собрании совета не было принято решение о дополнительных ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Пожилым людям было рекомендовано оставаться дома.

В стране будет усилен контроль над использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции. По субботам и воскресеньям кафе и рестораны будут предоставлять только услуги доставки.

В Грузии комендантский час был внедрен с ноября минувшего года.