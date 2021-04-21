О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии оставили в силе комендантский час

В Грузии оставили в силе комендантский час В Грузии оставили в силе комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.
В регионе
21 апреля 2021 г. 15:47
В Грузии оставили в силе комендантский час

В Грузии оставили в силе комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Государственный межведомственный координационный совет Грузии.

На собрании совета не было принято решение о дополнительных ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Пожилым людям было рекомендовано оставаться дома.

В стране будет усилен контроль над использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции. По субботам и воскресеньям кафе и рестораны будут предоставлять только услуги доставки.

В Грузии комендантский час был внедрен с ноября минувшего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda komendant saatının tətbiqi qüvvədə saxlanılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19: Другого пути нет
Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19: Другого пути нет
21 апреля 2021 г. 13:21
Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ
Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ
21 апреля 2021 г. 13:00
Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении
Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении
21 апреля 2021 г. 11:39
Президент Украины подписал закон о призыве резервистов без мобилизации
Президент Украины подписал закон о призыве резервистов без мобилизации
21 апреля 2021 г. 11:28
В Грузии выявлено 1 310 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек умерли
В Грузии выявлено 1 310 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек умерли
21 апреля 2021 г. 10:58
Эрдоган провел перестановки в правительстве Турции
Эрдоган провел перестановки в правительстве Турции
21 апреля 2021 г. 07:52
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
21 апреля 2021 г. 06:02
Страны ГУАМ создадут инновационный центр
Страны ГУАМ создадут инновационный центр
20 апреля 2021 г. 22:21
Грузия предложила ЕС провести саммит в Батуми
Грузия предложила ЕС провести саммит в Батуми
20 апреля 2021 г. 17:30
Назначен новый пресс-секретарь МИД Турции
Назначен новый пресс-секретарь МИД Турции
20 апреля 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi