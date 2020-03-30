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В Грузии остановят автобусы и метро из-за коронавируса

В Грузии остановят автобусы и метро из-за коронавируса

Тбилисский метрополитен временно приостанавливает деятельность.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. 

По его словам, среди ограничений - запрет на передвижение как междугороднего, так и всех видов общественного транспорта: "Полностью вводится запрет на передвижения любого типа общественного транспорта, в том числе метро, разрешено движение на легковом автомобиле, в том числе на такси, однако только в том случае, если будут учтены рекомендации минздрава и в автомобиле будут находиться не более трех человек, двое из них должны сидеть на задних креслах". 

Отметим, что общий карантинный режим вступит в силу в Грузии с завтрашнего дня с 08:00.  

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