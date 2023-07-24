В Грузии опровергли информацию об открытии грузино-российского вуза

Грузинское министерство образования и науки опровергло распространяемую в СМИ информацию об открытии в стране университета, который финансирует российская сторона.
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"Информация об открытии в Грузии российско-грузинского вуза на средства России не соответствует действительности", — указывается в заявлении.
Согласно информации ряда грузинских СМИ, председатель Грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе ранее говорил об открытии грузинско-российского высшего учебного заведения. По его словам, обучение в нем будет бесплатным, а расходы якобы покроет РФ.
"Заявление с просьбой об открытии грузино-российского университета не поступало в Национальный центр развития качества образования", — отметили в пресс-службе министерства.
Минобрнауки Грузии пояснило, что в системе образования республики нет процедуры открытия такого образовательного учреждения.
До этого глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что с первого сентября во всех вузах новых регионов России начнется обучение в очном формате, кроме Донецкой народной республики.