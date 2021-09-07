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В Грузии очное обучение планируется возобновить в начале октября

В Грузии очное обучение планируется возобновить в начале октября В Грузии очное обучение предполагается начать с 4 октября.
В регионе
7 сентября 2021 г. 16:22
В Грузии очное обучение планируется возобновить в начале октября
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В Грузии очное обучение предполагается начать с 4 октября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Она отметила, что в Грузии наблюдаются положительные изменения в связи с эпидемиологической ситуацией.

Министр добавила, что высокий уровень вакцинации среди учителей зарегистрирован в Тбилиси, регионе Рача и Аджарии. В регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахетия наименьшее число вакцинированных работников образования.

В соседней стране новый учебный год стартует 15 сентября и до 4 октября будет проходить в дистанционной форме.

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Версия на английском языке Offline education in Georgia expected to begin in early October
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda əyani tədrisin oktyabrın əvvəlində başlayacağı gözlənilir

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