В Грузии очное обучение планируется возобновить в начале октября

В Грузии очное обучение предполагается начать с 4 октября.

В Грузии очное обучение предполагается начать с 4 октября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Она отметила, что в Грузии наблюдаются положительные изменения в связи с эпидемиологической ситуацией.

Министр добавила, что высокий уровень вакцинации среди учителей зарегистрирован в Тбилиси, регионе Рача и Аджарии. В регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахетия наименьшее число вакцинированных работников образования.

В соседней стране новый учебный год стартует 15 сентября и до 4 октября будет проходить в дистанционной форме.