В Грузии объявлен переход пандемии в эндемию

«Все признаки указывают на то, что коронавирус в Грузии переходит от пандемического распространения к эндемическому».

«Все признаки указывают на то, что коронавирус в Грузии переходит от пандемического распространения к эндемическому».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, имеются все показатели, подтверждающие быстрое улучшение эпидемиологической ситуации в стране: «Это не значит, что ситуация не должна оставаться в центре внимания. Пока что нельзя отказываться от защитной маски. Считаем, что распространение инфекции будет не пандемическим, а более локальным».