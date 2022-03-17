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В Грузии объявлен переход пандемии в эндемию

В Грузии объявлен переход пандемии в эндемию «Все признаки указывают на то, что коронавирус в Грузии переходит от пандемического распространения к эндемическому».
В регионе
17 марта 2022 г. 15:46
В Грузии объявлен переход пандемии в эндемию

«Все признаки указывают на то, что коронавирус в Грузии переходит от пандемического распространения к эндемическому».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, имеются все показатели, подтверждающие быстрое улучшение эпидемиологической ситуации в стране: «Это не значит, что ситуация не должна оставаться в центре внимания. Пока что нельзя отказываться от защитной маски. Считаем, что распространение инфекции будет не пандемическим, а более локальным».

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