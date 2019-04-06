В Грузии обнаружено массовое захоронение - ФОТО

В Батуми - столице Автономной Республики Аджария, входящей в состав Грузии, обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила епархия Батуми и Лазети.

Захоронение обнаружено близ военной базы, в нескольких километрах от аэропорта. Эту территорию министерство обороны Грузии сдало во временное пользование патриархии.

В захоронении имеются 4 могилы, в которых лежат останки около 150 человек. Видно, что тела людей закапывали как попало, без всяких почестей. Предполагается, что это жертвы большевистских репрессий 1937-1937 годов. Эксперты не исключают, что останки принадлежат турецким военнослужащим.

Обнаруженные в захоронении останки будут преданы земле 21 апреля на территории военной базы.