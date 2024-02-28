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В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России

В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России Граждане России не смогут проголосовать в Грузии 17 марта на выборах президента РФ в связи с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами.
В регионе
28 февраля 2024 г. 13:07
В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России

Граждане России не смогут проголосовать в Грузии 17 марта на выборах президента РФ в связи с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

В заявлении сообщается, что ближайшие от Грузии избирательные участки будут открыты в Армении при посольстве России в Ереване и консульстве в Гюмри, а также в Турции.

Дипотношения между Грузией и Россией были прерваны в сентябре 2008 года по решению грузинского правительства.

Отметим, что выборы президента России, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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Версия на английском языке Polling stations for Russian presidential elections won’t open in Georgia

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