В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России

Граждане России не смогут проголосовать в Грузии 17 марта на выборах президента РФ в связи с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами.

Граждане России не смогут проголосовать в Грузии 17 марта на выборах президента РФ в связи с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

В заявлении сообщается, что ближайшие от Грузии избирательные участки будут открыты в Армении при посольстве России в Ереване и консульстве в Гюмри, а также в Турции.

Дипотношения между Грузией и Россией были прерваны в сентябре 2008 года по решению грузинского правительства.

Отметим, что выборы президента России, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.