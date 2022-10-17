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В Грузии не исключили пересмотр безвизового режима с Россией

В Грузии не исключили пересмотр безвизового режима с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с РФ на фоне наплыва россиян в республику. Окончательное решение должно принять правительство Грузии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
17 октября 2022 г. 13:16
В Грузии не исключили пересмотр безвизового режима с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с РФ на фоне наплыва россиян в республику. Окончательное решение должно принять правительство Грузии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом", - сказала Зурабишвили в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

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