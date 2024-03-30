В Грузии назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании

Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах.

Граждане Грузии, проживающие за рубежом, должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.

Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.

"Если наши соотечественники не находятся на консульском учете, то 7 октября последний срок, когда у них будет возможность обратиться в избирательные участки, созданные при дипломатических представительствах, и потребовать соответствующей регистрации с целью участия в выборах", - сказал Каландаришвили.

По его словам, списки вставших на консульский учет и станут основанием для открытия участков.

Глава ЦИК призвал разграничивать число граждан Грузии, проживающих в конкретной стране, и число граждан, состоящих на учете, так как это могут быть совершенно разные цифры.

"ЦИК в рамках своих полномочий сделает все для последовательного исполнения закона, который также обеспечивает информирование соотечественников, проживающих за рубежом, об участии в выборах", - сказал он.

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.