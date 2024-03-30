О нас

В Грузии назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании

В Грузии назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах.
В регионе
30 марта 2024 г. 09:13
В Грузии назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании

Граждане Грузии, проживающие за рубежом, должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.

Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.

"Если наши соотечественники не находятся на консульском учете, то 7 октября последний срок, когда у них будет возможность обратиться в избирательные участки, созданные при дипломатических представительствах, и потребовать соответствующей регистрации с целью участия в выборах", - сказал Каландаришвили.

По его словам, списки вставших на консульский учет и станут основанием для открытия участков.

Глава ЦИК призвал разграничивать число граждан Грузии, проживающих в конкретной стране, и число граждан, состоящих на учете, так как это могут быть совершенно разные цифры.

"ЦИК в рамках своих полномочий сделает все для последовательного исполнения закона, который также обеспечивает информирование соотечественников, проживающих за рубежом, об участии в выборах", - сказал он.

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deadline for consular registration to vote in Georgia determined
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda səsvermədə iştirak etmək üçün konsulluq qeydiyyatının son tarixi müəyyənləşib

Другие новости из категории

В Босфоре восстановили судоходство после поломки сухогруза
В Босфоре восстановили судоходство после поломки сухогруза
30 марта 2024 г. 08:03
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
30 марта 2024 г. 04:50
Выезда из России в сторону Грузии ожидают более 4 тыс. грузовиков
Выезда из России в сторону Грузии ожидают более 4 тыс. грузовиков
30 марта 2024 г. 01:58
СМИ: Отдаление от Москвы приведет к настоящему самоубийству Пашиняна
СМИ: Отдаление от Москвы приведет к "настоящему самоубийству" Пашиняна
29 марта 2024 г. 23:08
Президент Узбекистана поручил усилить меры по охране порядка в стране
Президент Узбекистана поручил усилить меры по охране порядка в стране
29 марта 2024 г. 22:57
Посла Молдовы вызвали в МИД России
Посла Молдовы вызвали в МИД России
29 марта 2024 г. 18:47
Генсек СНГ: Я признателен руководству Азербайджана за активное участие в работе Содружества
Генсек СНГ: Я признателен руководству Азербайджана за активное участие в работе Содружества
29 марта 2024 г. 18:32
Эрдоган: Турция успешно прошла экзамен в Карабахе
Эрдоган: Турция успешно прошла экзамен в Карабахе
29 марта 2024 г. 18:19
В деловом центре Москва-Сити проходят обыски у криптообменников
В деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников
29 марта 2024 г. 17:33
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi