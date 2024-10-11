В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили

Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили на голосование в конце ноября - начале декабря 2024 года.

Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили на голосование в конце ноября - начале декабря 2024 года.

Как передает Report , об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

По его словам, все зависит от даты первого заседания нового парламента.

"После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее (Зурабишвили - ред.) импичмент", - указал премьер.

Отметим, что партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" впервые инициировала процесс импичмента против Саломе Зурабишвили 1 сентября 2023 года. Причиной стало то, что президент без согласия правительства совершила турне по странам ЕС в поддержку европейского курса Грузии.

16 октября 2023 года Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент нарушила Конституцию. Однако в парламенте правящей партии не удалось собрать 100 голосов для осуществления импичмента.