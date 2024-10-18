В Грузии назвали необъективным заявление ЕС о приостановке евроинтеграции

Заявление, принятое по итогам саммита ЕС, в котором говорится о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз, а тем временем в позитивном ключе упоминаются Молдова и Украина, является необъективным.

Заявление, принятое по итогам саммита ЕС, в котором говорится о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз, а тем временем в позитивном ключе упоминаются Молдова и Украина, является необъективным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам на пресс-конференции.

"В то же самое время по поводу Украины и Молдова, где один за другим закрывают телеканалы, политические партии, в решении Евросовета приводятся положительные оценки. Там нет ни медиаплюрализма, ни политического плюрализма, цветет коррупция, есть тяжелейшие проблемы, институты крайне ослаблены. И при всем Молдова остается членом СНГ. Тут ведь главное объективность, которую не видит общество", - сказал Кобахидзе.