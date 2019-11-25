В Грузии назначены три новых вице-спикера

Назначены трое новых заместителей председателя грузинского парламента.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение по этому поводу было принято на заседании бюро законодательного органа.

Согласно решению, вице-спикерами назначены лидер парламентского большинства партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, Георгий Кахиани и Каха Кучава.

Другим решением, Давид Сонгулашвили возглавит комитет по Евроинтеграции, Ираклий Берая - комитет по внешним связям, Нино Цилосани - комитет по окружающей среде и природным ресурсам, Геннадий Маргвелашвили - комитет по образованию, науке и культуре, Гурам Маджрашвили - комитет по процедурным вопросам.

Отметим, что два бывших вице-спикера - Тамар Чугошвили, Звиад Дзидзигури и председатели трех комитетов - Тамар Хулордава, Софио Кацарава и Мариам Джаши недавно подали в отставку. Причиной послужило непринятие в законодательном органе закона, связанного с переходом на пропорциональную избирательную систему.