В Грузии найдены тела двух пропавших туристок, еще одна в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

В грузинском регионе Сванети найдены туристки из Беларуси, пропавшие вчера вечером на горе Тетнульди.
Как сообщает грузинское бюро Report, двое женщин погибли, еще одна пострадала.
Пострадавшая туристка находится в тяжелом состоянии.
*** 10:36
В грузинском регионе Сванети возобновлены поиски пропавших вчера вечером на горе Тетнульди трех туристок из Беларуси.
Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня утром к поисково-спасательным операциям подключился вертолет пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии.
Отметим, что вчерашние поиски пропавших женщин продолжались до наступления темноты и не увенчались успехом. Одной из пропавших около 36 лет, двум другим — около 60.
Cəmilə BabayevaАвтор новости