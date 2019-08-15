В Грузии найдены тела двух пропавших туристок, еще одна в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

В грузинском регионе Сванети найдены туристки из Беларуси, пропавшие вчера вечером на горе Тетнульди.

Как сообщает грузинское бюро Report, двое женщин погибли, еще одна пострадала.

Пострадавшая туристка находится в тяжелом состоянии.

*** 10:36

В грузинском регионе Сванети возобновлены поиски пропавших вчера вечером на горе Тетнульди трех туристок из Беларуси.

Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня утром к поисково-спасательным операциям подключился вертолет пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии.

Отметим, что вчерашние поиски пропавших женщин продолжались до наступления темноты и не увенчались успехом. Одной из пропавших около 36 лет, двум другим — около 60.