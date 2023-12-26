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В Грузии напечатана почтовая марка по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В Грузии напечатана почтовая марка по случаю 100-летия Гейдара Алиева В Грузии напечатана специальная почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
В регионе
26 декабря 2023 г. 17:30
В Грузии напечатана почтовая марка по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В Грузии напечатана специальная почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, почтовая марка "Гейдар Алиев 100" была презентована в посольстве Азербайджана.

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев, директор департамента марок ООО "Азерпочт" Ситара Гусейнова, заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили и другие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Heydər Əliyevin yubileyi ilə əlaqədar poçt markası çap olunub

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