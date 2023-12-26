В Грузии напечатана почтовая марка по случаю 100-летия Гейдара Алиева

В Грузии напечатана специальная почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В Грузии напечатана специальная почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, почтовая марка "Гейдар Алиев 100" была презентована в посольстве Азербайджана.

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев, директор департамента марок ООО "Азерпочт" Ситара Гусейнова, заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили и другие.