В Грузии намерены лишить президентов пожизненной охраны

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Грузии с 19 сентября приступит к рассмотрению пакета законодательных изменений, согласно которым, президент страны лишается права пожизненно пользоваться персональной охраной, сообщает Report со ссылкой на NewsGeorgia.

Согласно действующему закону, президент Грузии пользуется персональной охраной со дня избрания до конца своей жизни.

Инициатором законопроектов является правительство Грузии, а автором - Специальная служба государственной охраны.

Наряду с этим, согласно новой инициативе, персональная охрана будет назначаться и членам семьи как действующего президента, так и премьер-министра и председателя парламента.